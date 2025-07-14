Хоть Путин и «крутой парень», США продолжат помогать Украине: суть «важного заявления» Трампа о России

Трамп заявил о сделке по поставкам оружия Украине за счет Европы.
Координация поставок американского вооружения Украине будет осуществляться Североатлантическим альянсом совместно с постоянным представителем США при НАТО Мэтью Уитэкером. Об этом сообщил глава Штатов Дональд Трамп. Другие важные заявления американского лидера, которые он анонсировал еще 11 июля — в материале URA.RU.
Отношение Дональда Трампа к России и Путину.
Трамп остался недоволен Россией.
Дональд Трамп, выступая с заранее объявленным «важным» заявлением, касающимся России, выразил свое недовольство действиями Москвы. По его словам, одной из целей его выступления было донести до общественности, что Вашингтон испытывает серьезное неудовольствие в отношении России.
«И одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией», — заявил Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
При этом Трампу нравится общаться с Путиным.
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Трамп сообщил, что регулярно поддерживает контакт с Путиным. По словам американского лидера, их диалоги отличаются дружественным характером.
«Я часто разговариваю с ним (Путным — прим. URA.RU) о том, как закончить этот [конфликт на Украине]. Мои беседы с ним всегда очень приятные», — отметил Трамп.
Трамп оценил потенциал России.
Президент США убежден, что Россия располагает значительным потенциалом, в частности в сфере торговли. Глава государства отметил, что, по его словам, президент РФ Владимир Путин стремится к восстановлению экономики страны. По мнению Трампа, российская экономика обладает обширными возможностями для развития торговых отношений, если использовать имеющиеся ресурсы мирным путем, а не направлять их на ведение военных действий.
Сомнения в необходимости новых санкций против РФ.
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Трамп выразил сомнения в целесообразности принятия законопроекта о введении санкций против России, находящегося на рассмотрении в Сенате США. Трамп отметил, что не уверен в необходимости этих действий, однако, «безусловно, хорошо, что они (американские законодатели — прим. URA.RU) этим занимаются».
Президент Штатов также назвал введение нового пакета санкций, предусматривающего установление торговых пошлин в размере 500% в отношении России и ее союзников, бессмысленным. По словам Трампа, пошлины в размере 100% будут выполнять аналогичную функцию.
Трамп намерен ввести вторичные пошлины против России.
Трамп выразил уверенность в том, что необходимость введения вторичных пошлин против России возникнет лишь в случае отсутствия прогресса по вопросу Украины. Президент США заявил, что в случае отсутствия соглашения по урегулированию украинского конфликта в течение ближайших 50 дней, Штаты намерены ввести «очень жесткие» тарифные меры без одобрения конгресса. По словам главы государства, речь идет о пошлинах порядка 100%, которые можно считать вторичными тарифами. «Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал американский лидер.
Помощь Украине.
Трамп выдвинул ультиматум по УкраинеФото: Official White House / Andrea Hanks.
США и ЕС договорились о поставках вооружения Украине.
Глава Штатов заявил о достигнутой договоренности относительно поставок вооружения Украине, при этом финансовое бремя, по его словам, будет возложено на европейские страны.
«Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него», — сказал Трамп.
Трамп возложил координацию поставок оружия Киеву на НАТО.
Кроме того, президент США сообщил, что вопросы, связанные с координацией поставок американского вооружения Украине, будут находиться в ведении НАТО, а также постоянного представителя США при альянсе Мэттью Уитакера. Последний возьмет на себя всю координацию, отметил Трамп.
Поставки вооружения Украине будут включать Patriot.
США планируют включить в поставки вооружения для Украины зенитные ракетные системы Patriot, при этом рассматривается возможность передачи Киеву 17 таких комплексов, заявил президент Трамп. Некоторые из Patriot будут отправлены уже в ближайшие дни.
Трамп также отметил, что одна из стран готовится передать 17 комплексов Patriot, которые ей не требуются. По словам лидера Штатов, ведутся переговоры о том, чтобы все или большинство из этих 17 систем были направлены в зону боевых действий.
Когда ждать завершения спецоперации.
«Шанс на мир» в сделке по оружия для Киева.
Глава США заявил, что соглашение, достигнутое с Евросоюзом по вопросам поставок вооружений Украине, по его мнению, может способствовать установлению мира в этой стране. Трамп также уточнил, что в будущем военная поддержка Киева будет включать не только ракеты, но и целые зенитные ракетные комплексы Patriot.
Москва и Киев сделают шаги к урегулированию.
Дональд Трамп также выразил уверенность в том, что как Россия, так и Украина предпримут меры для достижения урегулирования ситуации на Украине, и, как следствие, введения новых санкций США против РФ удастся избежать. По словам Трампа, и Москва, и Киев способны содействовать урегулированию конфликта.
Сделку по Украине стоило заключить давно, США хотят мир.
Президент Штатов выразил мнение, что соглашение по вопросу Украины следовало достичь значительно раньше, однако на данный момент переговоры по-прежнему продолжаются. По словам Трампа, вопрос урегулирования ситуации находится на стадии обсуждения. Он также подчеркнул стремление к установлению долгосрочного мира.
«Мы хотим вечный мир», — заявил глава США.
Трамп настроен на урегулирование.
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Дональд Трамп, комментируя перспективы своих действий в условиях возможного обострения ситуации на Украине, заявил, что его главной целью является достижение мирного урегулирования. «Я хочу, чтобы этот конфликт был остановлен. Там гибнут люди, и это ужасно. Мы все хотим мира», — отметил Трамп.
Как далеко Трамп готов зайти при эскалации конфликта.
Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос о пределах возможных действий Вашингтона в случае обострения ситуации на Украине. Глава государства, реагируя на просьбу журналиста уточнить, насколько решительными могут быть его шаги в ответ на эскалацию, заявил: «Даже не задавайте мне такие вопросы».
США и ЕС договорились о сделке по пошлинам.
Президент США также сообщил, что между Штатами и Евросоюзом уже достигнута договоренность по вопросу тарифов, подчеркнув при этом открытость Вашингтона к дальнейшим переговорам. В последние дни Трамп направил письма своим иностранным коллегам, уведомив их о введении новых пошлин на импорт товаров из их стран, которые планируется ввести с 1 августа. В одном из таких документов отмечается, что на продукцию из стран ЕС будет установлен тариф в размере 30%, если к обозначенному сроку не удастся выработать взаимоприемлемое соглашение.
«Сделки уже заключены. Для меня — никаких новых сделок. Они хотели бы заключить сделку другого рода. И мы всегда открыты к диалогу», — заявил глава американской администрации.