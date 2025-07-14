Хоть Путин и «крутой парень», США продолжат помогать Украине: суть «важного заявления» Трампа о России

Трамп выразил уверенность в том, что необходимость введения вторичных пошлин против России возникнет лишь в случае отсутствия прогресса по вопросу Украины. Президент США заявил, что в случае отсутствия соглашения по урегулированию украинского конфликта в течение ближайших 50 дней, Штаты намерены ввести «очень жесткие» тарифные меры без одобрения конгресса. По словам главы государства, речь идет о пошлинах порядка 100%, которые можно считать вторичными тарифами. «Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал американский лидер.