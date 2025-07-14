На Западе заговорили о смене тональности Трампа по отношению к Киеву

Разочарование Трампа в продолжительном завершении конфликта привело к потеплению к Украине.
Президент США Дональд Трамп смягчил риторику в отношении Украины на фоне затяжного конфликта и отсутствия прогресса в переговорах между Москвой и Киевом. Об этом сообщает одной из британских изданий со ссылкой на свои источники. По данным газеты, разочарование Трампа в затянувшемся урегулировании ситуации на Украине привело к изменению его позиции.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕХоть Путин и «крутой парень», США продолжат помогать Украине: суть «важного заявления» Трампа о России.
«Гнев Трампа свидетельствует о серьезной смене тональности Белого дома. В первые месяцы своего второго срока президент возлагал вину за конфликт на президента Украины Владимира Зеленского, в том числе во время скандально известной публичной выволочки в Овальном кабинете в конце февраля», — пишет Financial Times.
Издание подчеркивает, что с течением времени Трамп выражает все большее недовольство тем, что Россия занимает жесткую позицию на переговорах. По мнению источников FT, это осложняет достижение главной внешнеполитической цели американского лидера — долгосрочного урегулирования конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая с заранее анонсированным как «важное» заявлением по вопросу, связанному с Россией, выразил критическое отношение к действиям Москвы. По словам главы Штатов, одной из задач этого выступления было довести до общественности позицию Вашингтона относительно неудовлетворенности действиями России. При этом Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как крутого парня, подчеркнув, что их общение проходит в дружественной и конструктивной атмосфере.