На Западе заговорили о смене тональности Трампа по отношению к Киеву

Президент США Дональд Трамп смягчил риторику в отношении Украины на фоне затяжного конфликта и отсутствия прогресса в переговорах между Москвой и Киевом. Об этом сообщает одной из британских изданий со ссылкой на свои источники. По данным газеты, разочарование Трампа в затянувшемся урегулировании ситуации на Украине привело к изменению его позиции.