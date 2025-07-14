Следствие выяснило, что жена калеки-садиста из Подмосковья тоже истязала детей

Подмосковные следователи ужесточили обвинение матери троих детей — жительнице поселка Дрожжино, муж которой издевался над 11-летним ребенком.
Ранее, напомним, инвалид жестоко избил своего пасынка и снял это на камеру. Суд арестовал его, а жену, являющуюся матерью пострадавшего и еще двух девочек, отпустили избрав в виде меры пресечения запрет определенных действий. Детей у нее изъяли соцработники.
В ходе расследования, однако, выяснилось, что женщина также применяла насилие к своим детям, причем с особой жестокостью. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, ей предъявлено обвинение в истязании, а мера пресечения изменена на заключение под стражу.