Следствие выяснило, что жена калеки-садиста из Подмосковья тоже истязала детей

В ходе расследования, однако, выяснилось, что женщина также применяла насилие к своим детям, причем с особой жестокостью. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, ей предъявлено обвинение в истязании, а мера пресечения изменена на заключение под стражу.