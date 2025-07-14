Спасатель МЧС России погиб при разминировании в Курской области

Мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда МЧС по городу Севастополю Ришат Медиев скончался во время разминирования территории Курской области. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в МЧС России.
В регионе специалист работал с апреля в составе сводного пиротехнического отряда. За всю свою карьеру он обезвредил множество взрывоопасных предметов.
— Он погиб, как настоящий герой, во имя мирной жизни: во время очередного боевого выезда сапер, к сожалению, подорвался на вражеском снаряде, — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в результате произошедшего пострадал пиротехник сводного отряда Сергей Иванов, он был на задании вместе с Медиевым.
В Приозерском районе Ленинградской области 11 июля на трассе «Саперное — Мельниково — Кузнечное» произошла авария, в которой погиб Константин Захаров — председатель совета директоров медицинской компании, принимавшей участие в ранних испытаниях вакцины «Спутник V».
В этот же день в зоне специальной военной операции (СВО) погиб командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергей Ильин.