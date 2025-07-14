В Чернигове 14 июля произошел взрыв

В Чернигове на севере Украины 14 июля произошел взрыв. Об этом сообщил украинский «24 канал».
Ранее сообщалось о многочисленных взрывах в Сумах.
Предупреждение об угрозе с воздуха в настоящее время действует в десяти регионах Украины. Речь идет о Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Ранее сообщалось, что в Одесской области 14 июля прогремел взрыв. Взрывы также были слышны в Черноморске и Белгород-Днестровском.
Также стало известно, что в Николаеве прогремела серия взрывов на территории авиаремонтного завода. По данным местных источников, около 20:13 по городу прозвучала серия хлопков, предварительно — один удар пришёлся от беспилотника- «герани», за которым последовало не менее семи взрывов.