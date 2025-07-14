В Чернигове 14 июля произошел взрыв

Также стало известно, что в Николаеве прогремела серия взрывов на территории авиаремонтного завода. По данным местных источников, около 20:13 по городу прозвучала серия хлопков, предварительно — один удар пришёлся от беспилотника- «герани», за которым последовало не менее семи взрывов.