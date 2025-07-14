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В Чернигове 14 июля произошел взрыв

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в десяти областях Украины.

Источник: Аргументы и факты

В Чернигове на севере Украины 14 июля произошел взрыв. Об этом сообщил украинский «24 канал».

Ранее сообщалось о многочисленных взрывах в Сумах.

Предупреждение об угрозе с воздуха в настоящее время действует в десяти регионах Украины. Речь идет о Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее сообщалось, что в Одесской области 14 июля прогремел взрыв. Взрывы также были слышны в Черноморске и Белгород-Днестровском.

Также стало известно, что в Николаеве прогремела серия взрывов на территории авиаремонтного завода. По данным местных источников, около 20:13 по городу прозвучала серия хлопков, предварительно — один удар пришёлся от беспилотника- «герани», за которым последовало не менее семи взрывов.