США сделали заявление о поставках помощи Украине: главное об СВО за 14 июля

Дональд Трамп заявил, что США достигли договоренностей с ЕС.
Соединенные Штаты намерены поставлять Украине оружие в больших объемах, платить за него будет Европа. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что США уже договорились с НАТО по этому поводу.
Также сообщается о потерях ВСУ в зоне СВО и масштабной эвакуации мирного населения с территории ДНР. Эти и другие события связанные с СВО за 14 июля — в материале URA.RU.
Официальное объявление поставок оружия Киеву США.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕХоть Путин и «крутой парень», США продолжат помогать Украине: суть «важного заявления» Трампа о России.
Дональд Трамп на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что США договорились о восстановлении поставок оружия Украине. Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News.
«США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву», — заявил Трамп. Также он добавил, что все расходы на оружие будут покрыты Евросоюзом. Поставлены будут, помимо обычных ракет, ракетные комплексы Patriot. Данные комплексы ЕС передаст Украине, а затем выкупят новое вооружение у США.
Поставка крылатых ракет JASSM Украине.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина может получить от США малозаметные ракеты JASSM с дальностью 1000 километров: чем они опасны.
Помимо ракетных комплексов Patriot и обыкновенных ракет, в состав поставок для ВСУ могут входить крылатые ракеты JASSM.
«Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выдачи разрешения на поставку первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным силам Украины», — написано в материале. Сообщается, что данными ракетами будет оснащен растущий парк истребителей F-16.
На границе с ДНР прошла массовая эвакуация.
В Днепропетровской области завершилась вторая волна принудительной эвакуации жителей 14 приграничных сел, из которых вывезли около двух тысяч человек. Об этом рассказали в украинской гуманитарной организации «Подснежник».
«Вывезено около двух тысяч человек», — передает сообщение организации украинский телеканал ТСН. Там добавили, что все жители, включая детей, эвакуированы из поселка Межевая, расположенного более чем в 10 км от линии соприкосновения.
Побег российских солдат из плена ВСУ.
Четверо российских военнослужащих, удерживавшихся в плену, сумели сбежать из-под конвоя в Краматорске, расположенном на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил украинский военнослужащий Станислав Бунятов.
«В Краматорске сбежали из-под конвоя российские пленные», — пишет «Страна.ua». Издание ссылается на слова Бунятова.
Потери ВСУ.
За сутки Украина потеряла до 185 военнослужащих об этом сообщает Минобороны в своем telegram-канале.
«ВСУ потеряли до 185 военнослужащих», — сказано в сообщении. Помимо этого Украина потеряла 4 бронированных автомобиля, 11 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба».
Освобождение населенных пунктов.
Силами ВС РФ были освобождены два населенных пункта: Малиновка в Запорожской области и Маяк в ДНР. Об этом сообщает Минобороны в своем telegram-канале.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области», — сообщили в ведомстве. А также сообщается об освобождении населенного пункта Маяк в ДНР, благодаря усилиям группировки войск «Центр».
Реактивная система залпового огня «Град» наносит удары по позициям ВСУ.
Солдаты ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ, в том числе с помощью реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщает Пятый канал. «Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Град” 752-го мотострелкового полка уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении», — указано в материале.