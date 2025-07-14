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На проспекте Октября в Уфе «накрыли» подпольное казино

Уфимец организовал на проспекте Октября подпольное казино.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе подошло к концу расследование дела о нелегальном казино. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

55-летний мужчина арендовал квартиру на проспекте Октября, где установил компьютеры с программным обеспечением для азартных игр. Доступ предоставлялся только по знакомству.

Деятельность нелегального казино пресекли сотрудники полиции, игровое оборудование изъято. Уфимец полностью признал свою вину. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Возбужденное против него уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

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