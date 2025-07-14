В Москве произошел сбой на Замоскворецкой линии метро

Комментируя ситуацию, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что поезда на южном участке Замоскворецкой линии временно шли с увеличенными интервалами. Ограничения вводились в связи с необходимостью проверить один из составов.