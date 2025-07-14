Москвичка, пострадавшая при ударе молнии на пляже в Алексине, находится в тяжелом состоянии

Как стало известно «МК», 48-летняя жительница Тулы, инструктор местного подразделения КПРФ, вспомнила, что в последний момент, когда уже начиналась гроза, она подошла к водоему и попыталась опустить руки в воду. Сразу же после этого она потеряла сознание. Очнулась тулячка уже на песке, а вокруг нее лежали мертвые люди. Сейчас состояние дамы удовлетворительное.