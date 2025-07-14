Москвичка, пострадавшая при ударе молнии на пляже в Алексине, находится в тяжелом состоянии

Две женщины, пострадавшие при ударе молнии на пляже в городе Алексин (Тульская область), переведены в Тульскую областную клиническую больницу.
Как стало известно «МК», 48-летняя жительница Тулы, инструктор местного подразделения КПРФ, вспомнила, что в последний момент, когда уже начиналась гроза, она подошла к водоему и попыталась опустить руки в воду. Сразу же после этого она потеряла сознание. Очнулась тулячка уже на песке, а вокруг нее лежали мертвые люди. Сейчас состояние дамы удовлетворительное.
Вторая пострадавшая, 60-летняя жительница Москвы, находится в тяжелом состоянии. Она получила незначительные ожоги, но разряд электричества, по всей видимости, негативно сказался на нервной системе. У пострадавшей неподалеку от места происшествия находится дача, куда она обычно приезжала на лето.
Всего в результате удара молнии на пляже в Алексине погибли 3 человека.