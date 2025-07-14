Старейший бегун-марафонец в мире Сингх погиб в ДТП в возрасте 114 лет

Старейший в мире марафонец из Индии Фауджа Сингх ушел из жизни в возрасте 114 лет, став жертвой автомобильной аварии. Об этом со ссылкой на биографа спортсмена сообщило издание Hindustan Times.
Инцидент произошел в родной деревне Сингха Беас. Личность водителя автомобиля, который сбил марафонца, остается неустановленной.
«Моего “Торнадо в тюрбане” больше нет», — написал писатель Хушвант Сингх.
Губернатор штата Пенджаб Гулаб Чанд Катария также подтвердил факт смерти легендарного спортсмена.
Фауджа Сингх утверждал, что родился 1 апреля 1911 года и испытывал трудности с ходьбой до пятилетнего возраста. Однако, повзрослев, он увлекся бегом. В 1990-х годах мужчина переехал в Англию, чтобы быть рядом с одним из своих сыновей, и в возрасте 89 лет возобновил занятия бегом. Сингх принимал участие в международных марафонах, выступая в своей возрастной группе.
В 2003 году в Торонто индус установил новый мировой рекорд в марафонском беге в своей возрастной категории, показав результат 5 часов 40 минут. В 2011 году Сингх попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной марафонец, успешно преодолевший полную беговую дистанцию.
Ранее сообщалось, что старейший президент в мире Бийя решил снова участвовать в выборах.