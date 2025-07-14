Старейший бегун-марафонец в мире Сингх погиб в ДТП в возрасте 114 лет

Фауджа Сингх утверждал, что родился 1 апреля 1911 года и испытывал трудности с ходьбой до пятилетнего возраста. Однако, повзрослев, он увлекся бегом. В 1990-х годах мужчина переехал в Англию, чтобы быть рядом с одним из своих сыновей, и в возрасте 89 лет возобновил занятия бегом. Сингх принимал участие в международных марафонах, выступая в своей возрастной группе.