Экс-чиновнику в Китае вынесли смертный приговор за многомиллионные взятки

«Подсудимый признан виновным во взяточничестве и инсайдерской торговле и приговорен к высшей мере наказания с отсрочкой исполнения на два года, а также к пожизненному лишению политических прав и конфискации всего принадлежащего ему имущества. По истечении двух лет смертный приговор будет заменен на пожизненное заключение без права на пересмотр или условно-досрочное освобождение», — говорится в официальном заявлении.