Экс-чиновнику в Китае вынесли смертный приговор за многомиллионные взятки

В Китае бывший высокопоставленный чиновник Ло Юйлинь, занимавший пост заместителя министра в Комитете по контролю и управлению госимуществом, был приговорен судом к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за коррупционные преступления. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая в понедельник.
В городском суде Циндао, расположенном в провинции Шаньдун, в понедельник был вынесен вердикт по делу Ло Юйлиня, экс-чиновника Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Госсовета КНР, занимавшего должность заместителя министра.
«Подсудимый признан виновным во взяточничестве и инсайдерской торговле и приговорен к высшей мере наказания с отсрочкой исполнения на два года, а также к пожизненному лишению политических прав и конфискации всего принадлежащего ему имущества. По истечении двух лет смертный приговор будет заменен на пожизненное заключение без права на пересмотр или условно-досрочное освобождение», — говорится в официальном заявлении.
Суд постановил, что все незаконно нажитое имущество и доходы чиновника подлежат передаче государству, а в случае их недостаточности будет произведено дополнительное взыскание.
Согласно материалам дела, Ло Юйлинь, используя свое служебное положение в период с 1997 по 2023 год, оказывал содействие различным организациям и частным лицам в управлении бизнесом и заключении сделок, получив за это незаконное вознаграждение в размере 220 миллионов юаней (примерно 30,69 миллиона долларов США).