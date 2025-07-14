Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН одобрили действия США против России

ООН считает любые шаги по установлению режима прекращения огня значимыми, но такие меры должны соответствовать международному праву. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о возможном введении новых санкций США против России в случае отсутствия договоренности по урегулированию конфликта в течение 50 дней.

Гутерриш прокомментировал антироссийские рестрикции США.

ООН считает любые шаги по установлению режима прекращения огня значимыми, но такие меры должны соответствовать международному праву. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о возможном введении новых санкций США против России в случае отсутствия договоренности по урегулированию конфликта в течение 50 дней.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕХоть Путин и «крутой парень», США продолжат помогать Украине: суть «важного заявления» Трампа о России.

«Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению. Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом», — подчеркнул Гутерриш. Его слова передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести вторичные пошлины в размере 100% на продукцию из России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта на Украине. Как отметил американский лидер, эти меры не потребуют одобрения со стороны Конгресса. Трамп подчеркнул, что крайне неудовлетворен позицией России в отношении украинского вопроса.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше