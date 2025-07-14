В ООН одобрили действия США против России

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести вторичные пошлины в размере 100% на продукцию из России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта на Украине. Как отметил американский лидер, эти меры не потребуют одобрения со стороны Конгресса. Трамп подчеркнул, что крайне неудовлетворен позицией России в отношении украинского вопроса.