В ООН одобрили действия США против России

Гутерриш прокомментировал антироссийские рестрикции США.
ООН считает любые шаги по установлению режима прекращения огня значимыми, но такие меры должны соответствовать международному праву. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о возможном введении новых санкций США против России в случае отсутствия договоренности по урегулированию конфликта в течение 50 дней.
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«Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению. Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом», — подчеркнул Гутерриш. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести вторичные пошлины в размере 100% на продукцию из России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта на Украине. Как отметил американский лидер, эти меры не потребуют одобрения со стороны Конгресса. Трамп подчеркнул, что крайне неудовлетворен позицией России в отношении украинского вопроса.