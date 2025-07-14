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В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал двухлетний ребенок

У мальчика диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и ссадины височно-теменной области.

Источник: Аргументы и факты

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки беспилотников пострадали два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Щигоревка при ударе беспилотника двухлетний мальчик получил ранения. У него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и ссадины височно-теменной области. Ребенка доставили в областную клиническую больницу.

«Также в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, получивший травмы в результате сегодняшней атаки беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино. У пострадавшего диагностирована баротравма, его направили в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника на жилой дом в селе Мелихово Корочанского района Белгородской области пострадали двое мирных жителей.

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