В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал двухлетний ребенок

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки беспилотников пострадали два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в селе Щигоревка при ударе беспилотника двухлетний мальчик получил ранения. У него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и ссадины височно-теменной области. Ребенка доставили в областную клиническую больницу.
«Также в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, получивший травмы в результате сегодняшней атаки беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино. У пострадавшего диагностирована баротравма, его направили в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования», — добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника на жилой дом в селе Мелихово Корочанского района Белгородской области пострадали двое мирных жителей.