Упавший на пути Замоскворецкой линии метро мужчина погиб

30 июня на Большой кольцевой линии метро временно возросли интервалы движения поездов из-за присутствия человека на путях. Позднее стало известно, что на ветке остановилось движение от станции «Мневники» до станции «Аминьевская». Затем движение поездов восстановили, о состоянии упавшего на рельсы человека не сообщили.