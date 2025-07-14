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Упавший на пути Замоскворецкой линии метро мужчина погиб

Мужчина, упавший на пути на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро, скончался от полученных травм. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил РЕН ТВ.

Мужчина, упавший на пути на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро, скончался от полученных травм. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, поезд сбил его насмерть. На данный момент погибший находится под составом, сотрудники экстренных служб пытаются его оттуда достать. Из-за этого было перекрыто движение поездов от «Белорусской» до «Театральной».

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, уточнили на телеканале.

30 июня на Большой кольцевой линии метро временно возросли интервалы движения поездов из-за присутствия человека на путях. Позднее стало известно, что на ветке остановилось движение от станции «Мневники» до станции «Аминьевская». Затем движение поездов восстановили, о состоянии упавшего на рельсы человека не сообщили.