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Украина не стала скрывать свои потери, чтобы выпросить у США оружие против РФ. Видео

В рамках визита в Киев спецпредставителю президента США Киту Келлогу показали портреты погибших боевиков ВСУ. Стенды с тысячами фотографий установили прямо в центре города. Видео с места событий выложено в telegram-канале главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Экспозицию организовали на Михайловской площади.

В рамках визита в Киев спецпредставителю президента США Киту Келлогу показали портреты погибших боевиков ВСУ. Стенды с тысячами фотографий установили прямо в центре города. Видео с места событий выложено в telegram-канале главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

На кадрах — Келлога ведут вдоль стендов с портретами тысяч ликвидированных боевиков ВСУ. «Делегация в завершение возложила цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве», — указано в описании к публикации.

URA.RU уже писало, что Келлог обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским санкции против России, а также возможности усиления обороны страны и шаги по приближению мира. Главной темой стало ускорению поставок оружия со стороны США при помощи НАТО, отмечает RT.

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