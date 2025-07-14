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Житель Удмуртии зарубил соседку топором за замечание о громкой музыке

Мужчина признал вину, сообщили следователи.

Источник: АиФ Воронеж

Житель Сарапульского района обвиняется в том, что убил топором соседку, сделавшую ему замечание из-за громкой музыки, он задержан, сообщаило в своем Telegram-канале СУ СКР по Удмуртии.

По данным ведомства, инцидент произошел в СНТ в селе Сигаево. По версии следствия, в ночь с 8 на 9 июля мужчина, находясь в состоянии опьянения, слушал музыку на своем садовом участке, а соседка подошла к нему и попросила не шуметь. В ответ на это мужчина несколько раз ударил 53-летнюю женщину топором по телу и голове, она скончалась на месте, полагают следователи. Затем, как считает следствие, он закопал тело вблизи садового участка, а топор бросил в реку.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), он признал свою вину, рассказали в ведомстве. Сообщается, что следователи направили в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове задержали 62-летнего электрика, который, по версии следствия, пытался зарубить топором инвалида специальной военной операции.