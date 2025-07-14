Канцлер Германии одобрил инициативу Трампа о поставках на Украину.
Инициатива президента США Дональда Трампа, по которой НАТО должна закупать американское оружие для Украины, действительно важна. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, добавив, что Североатлантический альянс будет делать это в своих же интересах.
«Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США поставят Украине крупномасштабное вооружение, если ее европейские партнеры это профинансируют. Мы делаем это в наших собственных интересах», — написал Фридрих Мерц в соцсети X. Он отметил, что именно так, с помощью усиления давления на Россию со стороны Запада, якобы можно добиться ускорения урегулирования конфликта. «В конечном счёте, мы демонстрируем, что мы сплотились как партнёры в сфере политики безопасности», — добавил Мерц.
Ранее Трамп заявил о договоренностях между США и странами НАТО, по которым последние будут закупать американское вооружение и поставлять его Украине. В перечень поставок войдут 17 зенитных ракетных комплексов Patriot, а также ракеты, которые якобы смогут бить вглубь РФ.
Россия не раз заявляла о готовности дипломатического решения конфликта. Переговоры в Стамбуле в мае 2025 года, прерванные три года назад по инициативе Киева, были возобновлены по предложению президента РФ Владимира Путина. По его словам, Запад использует миф о вымышленной российской угрозе для оправдания военной политики, поддержки Киева и отвлечения населения от реальных проблем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что все поставки военной помощи Украине рассматриваются российскими вооруженными силами как законные цели. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что продолжающиеся поставки оружия Киеву со стороны стран НАТО являются крайне рискованными и могут привести к серьезным последствиям. По заявлениям Лаврова, увеличение объемов западной военной поддержки препятствует мирному урегулированию и способствует дальнейшей эскалации конфликта, а также фактически вовлекает Штаты и НАТО в прямой конфликт на Украине.