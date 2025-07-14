Канцлер ФРГ Мерц оценил решение Трампа о поставках оружия Киеву

«Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США поставят Украине крупномасштабное вооружение, если ее европейские партнеры это профинансируют. Мы делаем это в наших собственных интересах», — написал Фридрих Мерц в соцсети X. Он отметил, что именно так, с помощью усиления давления на Россию со стороны Запада, якобы можно добиться ускорения урегулирования конфликта. «В конечном счёте, мы демонстрируем, что мы сплотились как партнёры в сфере политики безопасности», — добавил Мерц.