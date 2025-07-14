Мать избитого отчимом мальчика в Подмосковье арестовали до 11 сентября

О произошедшем стало известно 10 июля. Правоохранители прибыли в одну из квартир дома в рабочем поселке Дрожжино и обнаружили в ней 11-летнего мальчика со следами побоев. В квартире также присутствовал Васин, 31-летняя мать ребенка и две его сестры 2013 и 2017 годов рождения.