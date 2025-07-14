Мать избитого отчимом мальчика в Подмосковье арестовали до 11 сентября

Подмосковный суд арестовал на срок до 11 сентября мать 11-летнего мальчика, которого избивал ее сожитель в городе Видное. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
В ходе следствия выяснилось, что россиянка на протяжении года истязала троих своих детей и регулярно применяла к ним насилие с особой жестокостью.
— Таким образом, в отношении нее возбуждено еще одно уголовное дело (пункты «а, г, д, е» части 2 статьи 117 УК РФ). В этой связи следствие вышло в суд с ходатайством об изменении в отношении женщины меры пресечения с запрета определенной деятельности на заключение под стражу, — передает Telegram-канал «СК Подмосковья».
11 июля жителя подмосковного Видного Василия Васина, которого обвиняют в покушении на убийство сына сожительницы, арестовали до 10 сентября. Ранее в региональном СК заявили, что матери ребенка планируют запретить определенные действия.
О произошедшем стало известно 10 июля. Правоохранители прибыли в одну из квартир дома в рабочем поселке Дрожжино и обнаружили в ней 11-летнего мальчика со следами побоев. В квартире также присутствовал Васин, 31-летняя мать ребенка и две его сестры 2013 и 2017 годов рождения.