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В московском метро погиб упавший под поезд мужчина. Видео

Мужчина погиб на станции метро «Тверская» в Москве после того, как упал под прибывающий поезд. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах.

Из-за происшествия встало движение поездов.

Мужчина погиб на станции метро «Тверская» в Москве после того, как упал под прибывающий поезд. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах.

«Мужчина погиб, упав под прибывающий поезд на станции метро “Тверская” в Москве», — сообщает ТАСС в telegram-канале. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что из-за происшествия движение поездов по Замоскворецкой (зеленой) линии ограничено.

Нет движения от станции «Белорусская» до «Театральной». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.