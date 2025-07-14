В РФ раскрыли замысел Трампа после его попыток шантажировать Путина

«Тактика Трампа всегда строилась на переходе к радикальному давлению на партнера и дальнейшему предложению ему тех или иных условий соглашения. И такая тактика у него неплохо работала, когда он вел переговоры, наверное, в сфере бизнеса. Но в политике он ее опробовал без каких-то впечатляющих результатов. Мы можем говорить, что Россия вряд ли сейчас испугается такой угрозы», — рассказал Кашин в разговоре с URA.RU.