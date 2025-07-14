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Мужчина и двухлетний ребенок пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотниками Шебекинский округ в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина и двухлетний ребенок получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Два мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в Шебекинском округе», — написал он в личном Telegram-канале.

Политик отметил, что ребенок получил минно-взрывную травму и баротравму в результате атаки беспилотника в населенном пункте Щигоревка. Он был доставлен в медучреждение для оказания помощи.

Второй пострадавший был ранен при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в городе Шебекино.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим при помощи беспилотников атаковал спортивный комплекс в Белгороде. В результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал.