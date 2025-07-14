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Озвучена судьба пассажиров самолета, рухнувшего под Лондоном

Причины крушения самолета Beechcraft B200 под Лондоном пока не установлены.

Источник: Аргументы и факты

В результате падения легкомоторного самолета Beechcraft B200 в аэропорту Саутенд в Лондоне погибли все находившиеся на борту люди. Об этом рассказал суперинтендант полиции графства Эссекс Морган Кронин.

Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета. На фотографиях с места происшествия видно, что самолет охватило пламя.

«Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Мы работаем над установлением их личностей», — подчеркнул Кронин.

По данным полиции, все погибшие являлись иностранцами.

Самолет принадлежал нидерландской компании Zeusch Aviation, специализирующейся на оказании услуг медицинской эвакуации и транспортировке органов для трансплантации. По имеющейся информации, воздушное судно было оборудовано необходимым медицинским оборудованием и использовалось для перевозки пациентов.

Причины крушения самолета пока не установлены.

Ранее стало известно об исчезновении вертолета Ми-8, направлявшегося из Охотска в Магадан.