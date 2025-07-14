Озвучена судьба пассажиров самолета, рухнувшего под Лондоном

В результате падения легкомоторного самолета Beechcraft B200 в аэропорту Саутенд в Лондоне погибли все находившиеся на борту люди. Об этом рассказал суперинтендант полиции графства Эссекс Морган Кронин.
Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета. На фотографиях с места происшествия видно, что самолет охватило пламя.
«Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Мы работаем над установлением их личностей», — подчеркнул Кронин.
По данным полиции, все погибшие являлись иностранцами.
Самолет принадлежал нидерландской компании Zeusch Aviation, специализирующейся на оказании услуг медицинской эвакуации и транспортировке органов для трансплантации. По имеющейся информации, воздушное судно было оборудовано необходимым медицинским оборудованием и использовалось для перевозки пациентов.
Причины крушения самолета пока не установлены.
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