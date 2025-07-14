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Эквадор выдал России обвиняемого в хищении выплат за протезы на ₽4 млн

Россиянин находился в международном розыске с июня 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Эквадор выдал российским правоохранителям гражданина РФ, обвиняемого в мошенничестве с выплатами за протезы на четыре миллиона рублей по фиктивным документам в Тюменской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Эквадор экстрадирован гражданин Российской Федерации», — приводит ее сообщение ТАСС.

Волк рассказала, что с 2019 по 2023 год мужчина с сообщниками предоставили в отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области ложные данные о приобретении протезов на сумму более четырех миллионов рублей. Таким образом они хотели возместить расходы якобы на приобретение технических средств реабилитации. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ст. 159.2 УК РФ), однако обвиняемому удалось скрыться от российских правоохранителей за рубежом, в результате в июне 2024 года его объявили международный розыск.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола установлено, что разыскиваемый находится на территории Республики Эквадор. 23 июня он был задержан местными правоохранительными органами», — рассказала Волк.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что индонезийские власти передадут России Александра Зверева, который является создателем Telegram-канала, торговавшего личными данными россиян.

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