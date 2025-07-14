Эквадор выдал России обвиняемого в хищении выплат за протезы на ₽4 млн

Волк рассказала, что с 2019 по 2023 год мужчина с сообщниками предоставили в отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области ложные данные о приобретении протезов на сумму более четырех миллионов рублей. Таким образом они хотели возместить расходы якобы на приобретение технических средств реабилитации. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ст. 159.2 УК РФ), однако обвиняемому удалось скрыться от российских правоохранителей за рубежом, в результате в июне 2024 года его объявили международный розыск.