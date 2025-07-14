Эквадор экстрадирует обвиняемого в хищении 6 млн рублей россиянина

Уточняется, что обвиняемый похищал средства путем получения инвалидами компенсаций из фонда. Шушарин скрылся от правоохранителей в апреле 2024 года и его объявили в международный розыск. После экстрадиции он будет привлечен к ответственности по ч. 2, 3, 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).