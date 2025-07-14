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Эквадор экстрадирует обвиняемого в хищении 6 млн рублей россиянина

Эквадор экстрадирует обвиняемого в хищении денежных средств в размере 6 млн рублей из Фонда пенсионного и социального страхования россиянина. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Эквадор экстрадируют Анатолия Шушарина для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в материале ведомства.

Уточняется, что обвиняемый похищал средства путем получения инвалидами компенсаций из фонда. Шушарин скрылся от правоохранителей в апреле 2024 года и его объявили в международный розыск. После экстрадиции он будет привлечен к ответственности по ч. 2, 3, 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 11 июля сообщила о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали России двух фигурантов, которые были объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве и взятке.

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