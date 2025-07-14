В Тбилиси обрушился фасад жилого дома, есть жертвы

Мэр Тбилиси Каха Каладзе подтвердил печальные последствия происшествия, отметив, что пострадавший находится в больнице. Он подчеркнул, что обрушившийся дом давно признан аварийным, и городские власти неоднократно предлагали жильцам альтернативное жильё для расселения. По словам мэра, лишь несколько семей согласились на переезд, тогда как большинство жителей отказались покидать свои квартиры.