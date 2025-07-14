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Мошенник под видом продюсера выманивал деньги у подростков и их родителей

Главное следственное управление СК по Москве начало проверку.

Источник: Аргументы и факты

Десятки семей из Москвы и Санкт-Петербурга стали жертвами мошенника. Как сообщили в Следственном комитете России, мужчина представлялся продюсером, обещал за деньги организовать участие детей в различных мероприятиях, однако впоследствии не выполнял обещаний.

По данным СК, в одном из телесюжетов пострадавшие обратились к правоохранительным органам с просьбой вмешаться. Они рассказали, что мужчина за вознаграждение обещал организовать участие детей в культурно-массовых событиях, однако впоследствии исчезал.

Главное следственное управление СК по Москве начало проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по ситуации, а ход исполнения поручения взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что мошенники подделали веб-страницу одного из популярных в России агрегаторов авиабилетов.