Мошенник под видом продюсера выманивал деньги у подростков и их родителей

Десятки семей из Москвы и Санкт-Петербурга стали жертвами мошенника. Как сообщили в Следственном комитете России, мужчина представлялся продюсером, обещал за деньги организовать участие детей в различных мероприятиях, однако впоследствии не выполнял обещаний.
По данным СК, в одном из телесюжетов пострадавшие обратились к правоохранительным органам с просьбой вмешаться. Они рассказали, что мужчина за вознаграждение обещал организовать участие детей в культурно-массовых событиях, однако впоследствии исчезал.
Главное следственное управление СК по Москве начало проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по ситуации, а ход исполнения поручения взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что мошенники подделали веб-страницу одного из популярных в России агрегаторов авиабилетов.