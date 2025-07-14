Пентагон не нашел слов, чтобы объяснить слова Трампа о Patriot для Украины

Днем ранее Трамп сделал заявление, что США предоставят Украине очередной пакет военной помощи, в который войдут, в частности, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, страна отправит Киеву «различные единицы» военного оборудования. Помощь не будет безвозмездной. За ракеты заплатит Европа.