Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон не нашел слов, чтобы объяснить слова Трампа о Patriot для Украины

Министерство обороны США не предоставило пояснений по поводу того, что президент США Дональд Трамп имел в виду под заявлением о передаче Украине 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. В Пентагоне предложили задать этот вопрос Белому дому.

Министерство обороны США не стало комментировать новую поставку вооружения Украине.

Министерство обороны США не предоставило пояснений по поводу того, что президент США Дональд Трамп имел в виду под заявлением о передаче Украине 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. В Пентагоне предложили задать этот вопрос Белому дому.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ США рассказали о многомиллиардных поставках оружия Киеву.

«Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», — сообщили РИА Новости в Пентагоне. Агентство просило уточнить: шла ли речь об определенном количестве батарей или ракет.

Днем ранее Трамп сделал заявление, что США предоставят Украине очередной пакет военной помощи, в который войдут, в частности, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, страна отправит Киеву «различные единицы» военного оборудования. Помощь не будет безвозмездной. За ракеты заплатит Европа.

Как ранее писало URA.RU, поставки вооружения Соединенными Штатами Украине, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, представляют собой исключительно коммерческий интерес. Так считает депутат Государственной думы Дмитрий Белик. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что регулярные поставки вооружения Киеву со стороны США продолжались и продолжаются, пишет RT.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше