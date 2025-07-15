Бастрыкину доложат о деле уральцев, живущих в доме с плесенью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уральцами, чьи жилищные права были нарушены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В социальных сетях появилась информация о том, что в поселке Зайково Ирбитского района люди живут в двухэтажном доме, который нуждается в ремонте.
— Отмечается, что дом не признан аварийным, но в нем протекает крыша, стены покрыты плесенью, а подвалы затоплены, — уточняют в СКР.
Свердловские следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Богдану Францишко доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.