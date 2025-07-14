Появились подробности о якобы побеге бойцов ВС РФ из украинского плена

Ранее российские силовые структуры сообщали о случаях, когда украинские военные пытались самостоятельно сдаться в плен, однако такие попытки часто пресекаются командованием ВСУ с применением дронов. Для связи с российской стороной используется специальный telegram-бот, а родственники украинских бойцов регулярно обращаются с вопросами о сдаче в плен. В мае было зафиксировано более 3,5 тысячи таких обращений, однако организовать переход удалось лишь в 24 случаях.