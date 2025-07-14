Мужчина и ребёнок пострадали в Шебекинском округе от ударов дронов ВСУ

В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранили двухлетнего мальчика. У него диагностировали травмы и ссадины после взрыва. Ребёнка доставляют в детскую областную клиническую больницу. Мужчину, который пострадал чуть ранее во время атаки на автомобиль в Шебекино, направляют в городскую больницу для дальнейшего обследования с баротравмой.
Шебекинский округ находится рядом с Харьковской областью Украины и часто подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино расположен всего в четырёх километрах от границы с Украиной.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинская сторона атаковала жилой дом. В результате пострадала семейная пара: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на лице, а мужчина — баротравму и ушиб руки. Пострадавших доставили в городскую больницу.