Дрон атаковал автомобиль с гражданскими в курском приграничье, пострадали двое

60-летняя женщина доставлена в больницу с множественными слепыми осколочными ранениями левой кисти, лица, шеи и грудной клетки. 57-летний мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей теменной области и проникающими осколочными ранениями грудной клетки.
Оба пострадавших сначала были доставлены в Беловскую центральную районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь. В ближайшее время их планируют перевести для дальнейшего лечения в Курскую областную больницу.
Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. 29-летний сотрудник патрульно-постовой службы получил тяжёлые осколочные ранения.