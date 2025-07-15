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Директора «Петростроя» осудили по делу о хищении 490 млн рублей у дольщиков из Ленобласти

Скандальному застройщику вынесли приговор.

Источник: Прокуратура Ленобласти

14 июля Московский районный суд Петербурга огласил приговор руководителю ООО «Петрострой» Дмитрию Ипатову и ООО «Альянс-Строй-Нева» Дмитрию Пономареву, обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет Online47. Компании занимались строительством многоквартирных домов и были уличены в обмане дольщиков.

— Установлено, что Ипатов и Пономарев, несмотря на отсутствие реальных планов и возможностей выполнить данные обязательства перед 241 дольщиком ЖК «Ломоносовъ» во Всеволожске, похитили свыше 490 миллионов рублей, — уточнило издание.

Деньги доверчивых граждан они привлекли обманным путем, пообещав им построить дом и передать ключи от квартир. Однако вместо этого полученные миллионы потратили на свои нужды.

Суд встал на сторону пострадавших. Фигурантов признали виновными. Ипатову назначили наказание в виде семи лет лишения свободы, Пономареву — пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.