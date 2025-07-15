Директора «Петростроя» осудили по делу о хищении 490 млн рублей у дольщиков из Ленобласти

14 июля Московский районный суд Петербурга огласил приговор руководителю ООО «Петрострой» Дмитрию Ипатову и ООО «Альянс-Строй-Нева» Дмитрию Пономареву, обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет Online47. Компании занимались строительством многоквартирных домов и были уличены в обмане дольщиков.
— Установлено, что Ипатов и Пономарев, несмотря на отсутствие реальных планов и возможностей выполнить данные обязательства перед 241 дольщиком ЖК «Ломоносовъ» во Всеволожске, похитили свыше 490 миллионов рублей, — уточнило издание.
Деньги доверчивых граждан они привлекли обманным путем, пообещав им построить дом и передать ключи от квартир. Однако вместо этого полученные миллионы потратили на свои нужды.
Суд встал на сторону пострадавших. Фигурантов признали виновными. Ипатову назначили наказание в виде семи лет лишения свободы, Пономареву — пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.