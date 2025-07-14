Прокуратура Москвы начала проверку после гибели 12-летней девочки в Десне

По предварительным данным, обе девочки заплыли на глубину. Погибшая не смогла самостоятельно выплыть и ушла под воду. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
В связи с трагедией надзорное ведомство обратилось к родителям с призывом усилить контроль за досугом детей. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание следует уделить правилам купания: детям можно находиться на водоёмах только под присмотром взрослых и исключительно в специально оборудованных для этого местах. Обучение несовершеннолетних правилам поведения на воде и постоянный родительский контроль могут спасти жизни детей.
Ранее Life.ru писал, что в Мордовии многодетная женщина с дочерью утонули, спасая 13-летнюю девочку. Без матери остались 10 детей.