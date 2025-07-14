Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частное медресе в Чечне закрыли после избиения учеников

В Чечне закрыли частное медресе после инцидента с избиением учеников, сообщил журналистам председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Чечни Салах Межиев.

В Чечне закрыли частное медресе после инцидента с избиением учеников, сообщил журналистам председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Чечни Салах Межиев. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в интернете появилось видео, на котором учитель частного медресе в Чечне избивает двух мальчиков пластиковой трубой. Следственное управление Следственного комитета РФ по республике начало доследственную проверку по данному факту.

«Медресе AN-NUR, где произошел инцидент, является коммерческим учреждением. В связи с выявленными нарушениями оно было незамедлительно закрыто», — заявил Межиев.

Также стало известно, что молодой человек на видео — 17-летний Шамиль Минкаилов, который не имел аккредитации Духовного управления мусульман Чечни (ДУМ) и не имел права преподавать. Муфтий пояснил, что в республике существуют два вида медресе: бесплатные и коммерческие, и все они обязаны строго соблюдать требования, установленные ДУМ ЧР.

«В религиозных учреждениях Чеченской Республики подобное поведение недопустимо. Дети могут быть непослушными, но это не оправдывает насилия — необходимо применять педагогические методы. В ЧР насчитывается более 400 медресе, где обучаются свыше 43 тысяч детей. Подобные случаи крайне редки, и мы строго пресекаем нарушения. Обучать детей нужно с терпением, а не применением силы», — подчеркнул он.