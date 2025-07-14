Частное медресе в Чечне закрыли после избиения учеников

«В религиозных учреждениях Чеченской Республики подобное поведение недопустимо. Дети могут быть непослушными, но это не оправдывает насилия — необходимо применять педагогические методы. В ЧР насчитывается более 400 медресе, где обучаются свыше 43 тысяч детей. Подобные случаи крайне редки, и мы строго пресекаем нарушения. Обучать детей нужно с терпением, а не применением силы», — подчеркнул он.