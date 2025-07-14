В Видном арестовали мать мальчика, которого отчим избил битой

Мать мальчика, которого отчим избил битой, арестовали в подмосковном Видном, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщило ГСУ СК России по региону.
— Следователем в ходе расследования уголовного дела в отношении жителя поселка Дрожжино об истязании и покушении на убийство 11-летнего ребенка, а также уголовного дела в отношении матери мальчика о неисполнении ею обязанностей по его воспитанию установлено, что женщина на протяжении года истязала троих своих детей. Она применяла к ним физическое насилие с особой жестокостью. В отношении нее возбуждено еще одно уголовное дело, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что обвиняемая арестована до 11 сентября текущего года.
Мальчик из Видного, которого избил битой инвалид — сожитель матери, рассказал, что терпел истязания почти каждый день, а также мать поливала его кипятком по наущению сожителя. Об этом 11 июля сообщила уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова. Она уточнила, что после побоев у ребенка остались синяки и ожоги. Также пострадавший хромает на одну ногу, в школу ходил только два года, а читать умеет плохо.
Инвалид несколько раз ударил битой ребенка 7 июля. О произошедшем стало известно после того, как в Сеть попало видео, на котором происходит избиение мальчика. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его задержали, он признался в своем поступке.