В Видном арестовали мать мальчика, которого отчим избил битой

Мальчик из Видного, которого избил битой инвалид — сожитель матери, рассказал, что терпел истязания почти каждый день, а также мать поливала его кипятком по наущению сожителя. Об этом 11 июля сообщила уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова. Она уточнила, что после побоев у ребенка остались синяки и ожоги. Также пострадавший хромает на одну ногу, в школу ходил только два года, а читать умеет плохо.