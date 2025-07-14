В Курской области умер раненный при разминировании сотрудник МЧС

Во вторник вечером врио губернатор Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что один сотрудник МЧС погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования, еще один взрывотехник был тяжело ранен. В МЧС уточняли, что погибшего звали Ришат Медиев, это мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю.
«МЧС России скорбит о гибели Сергея Иванова в Курской области. Заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУМЧС России по городу Севастополю скончался от полученных травм при детонации взрывоопасного предмета», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным МЧС, это вторая командировка Иванова в Курскую область. Ранее он с группой разминирования уже «очищал» приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов. Тысячи опасных находок были уничтожены ради безопасной жизни мирного населения, подчеркнули в ведомстве.