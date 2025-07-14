В Курской области умер раненный при разминировании сотрудник МЧС

Во вторник вечером врио губернатор Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что один сотрудник МЧС погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования, еще один взрывотехник был тяжело ранен. В МЧС уточняли, что погибшего звали Ришат Медиев, это мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю.