Второй сотрудник МЧС, раненный при детонации боеприпаса в Курской области, скончался

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что, второй сотрудник МЧС, тяжело раненый при взрыве боеприпаса, скончался в больнице. Врачи сделали всё возможное для его спасения, но полученные травмы оказались слишком серьёзными.