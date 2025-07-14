Второй сотрудник МЧС, раненный при детонации боеприпаса в Курской области, скончался

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что, второй сотрудник МЧС, тяжело раненый при взрыве боеприпаса, скончался в больнице. Врачи сделали всё возможное для его спасения, но полученные травмы оказались слишком серьёзными.
Ранее сообщалось про погиб молодой специалист, которому было 27 лет. Он был мастером-спасателем специализированного отряда, на его счету — сотни обезвреженных боеприпасов.
Второй взрывотехник, который также находился на месте, получил ранения. В тяжёлом состоянии его доставили в медицинское учреждение.
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