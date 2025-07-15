В Севастополе ищут маньяка, который нападает на женщин

В Севастополе полиция разыскивает неизвестного мужчину, совершающего нападения на женщин. По данным местных пабликов, злоумышленник действует в районе улиц Юмашева, Кесаева и проспекта Октябрьской революции, выбирая жертв в вечернее и ночное время.