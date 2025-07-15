Истязали трёх детей: В Подмосковье арестовали мать мальчика, которого отчим избил битой

Правоохранители установили, что обвиняемая на протяжении года систематически издевалась над тремя несовершеннолетними детьми. В связи с выявленными фактами в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ об истязаниях, а также по статье 156 УК РФ о неисполнении родительских обязанностей.
Учитывая тяжесть предъявленных обвинений, следствие вышло в суд с ходатайством об изменении ранее избранной меры пресечения — запрета определенных действий — на заключение под стражу. По решению суда женщину арестовали до 11 сентября 2025 года.
В прокуратуре добавили, что контролируют состояние здоровья пострадавшего мальчика и двух его сестёр. Сейчас жизни 11-летнего ребёнка ничего не угрожает, их дальнейшей судьбой также займется надзорное ведомство.
Ранее Life.ru писал об инциденте в Видном, где отчим-инвалид избил мальчика битой. Его сестру мужчина заставил снимать расправу на видео. Теперь дети могут попасть в приёмную семью.