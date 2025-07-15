Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших при разминировании Курщины сотрудникам МЧС

«Сложно подобрать слова, которые смогут хотя бы немного заглушить боль от потери. Ришат Медиев. Сергей Иванов. Спасибо вам за службу. Вы — настоящие герои, которые отдали свои жизни за то, чтобы наши люди могли вернуться домой. Никогда этого не забудем», — написал он в телеграм-канале.