Частное медресе закрыли в Чечне после избиения учеников педагогом

В Чеченской Республике закрыли частное медресе после инцидента с избиением учеников. Об этом рассказал председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Чечни Салах Межиев.
Ранее в Сети появился ролик, где учитель частного медресе в Чечне избивает двух мальчиков пластиковой трубой. Следственный комитет по республике начал доследственную проверку по этому факту.
— Медресе AN-NUR, где случился данный инцидент, является коммерческим учреждением. В связи с выявленными нарушениями оно было закрыто, — сообщил муфтий.
Также стало известно, что у молодого человека на видео — 17-летнего Шамиля Минкаилова — не было аккредитации Духовного управления мусульман Чечни (ДУМ), поэтому он не имел права преподавать. Муфтий пояснил, что в Чечне есть два вида медресе: бесплатные и коммерческие, все они обязаны соблюдать требования, которые установлены ДУМ ЧР, передает портал «Чечня сегодня».
— В религиозных учреждениях республики такое поведение недопустимо. Дети могут быть непослушными, но это не оправдывает насилия — нужно применять педагогические методы, — отметил Межиев.
29 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения девочки в детском лагере на Камчатке.