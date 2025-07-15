Частное медресе закрыли в Чечне после избиения учеников педагогом

Также стало известно, что у молодого человека на видео — 17-летнего Шамиля Минкаилова — не было аккредитации Духовного управления мусульман Чечни (ДУМ), поэтому он не имел права преподавать. Муфтий пояснил, что в Чечне есть два вида медресе: бесплатные и коммерческие, все они обязаны соблюдать требования, которые установлены ДУМ ЧР, передает портал «Чечня сегодня».