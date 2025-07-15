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Германия разрушила иллюзии Зеленского по поводу систем Patriot

Поставки зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину могут занять несколько месяцев после достижения соглашения с США об их приобретении. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. О необходимости как можно быстрее предоставить это вооружение Киеву неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на надежды Зеленского, отправка систем Patriot потребует месяцы, рассказал Писториус.

Поставки зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину могут занять несколько месяцев после достижения соглашения с США об их приобретении. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. О необходимости как можно быстрее предоставить это вооружение Киеву неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕPatriot без иллюзий: что известно об этой системе, которой Трамп поделился с Украиной.

«То, что Украине системы Patriot очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро», — отметил Писториус. Его слова передает агентство dpa.

Глава Минобороны ФРГ также уточнил, что пока стороны не раскрывают количество планируемых к отправке систем Patriot. По его словам, предстоит определить, что следует считать одной единицей комплекса с учетом технических характеристик и числа ракет в составе батареи. Министр оценил стоимость одной батареи приблизительно в миллиард долларов.

Ранее Зеленский неоднократно говорил, что Украине требуется как минимум семь комплексов Patriot в кратчайшие сроки. Он упрекнул союзников в том, что они хранят и не используют этот ресурс, в то время, как Киеву он критически необходим. Норвежское издание Steigan сообщало, что мольбы Зеленского о Patriot не имеют смысла, поскольку подобное оружие не способно перехватывать некоторые типы ракет ВС РФ.