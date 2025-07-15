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Эксперт рассказала о проблемах в сфере оборота оружия в России

По оценкам Женевского института международных исследований и развития, объем нелегального оружия в два раза превышает количество единиц, о которых государство не имеет информации, рассказала «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

По оценкам Женевского института международных исследований и развития, объем нелегального оружия в два раза превышает количество единиц, о которых государство не имеет информации, рассказала «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Новые автоматы «Калашников» с короткими очередями проходят испытания в зоне специальной военной операции. Модель АК-12К разработана для ведения быстрых штурмов в ограниченных пространствах.

«Пока такое оружие не обнаруживается в ходе расследований преступлений или через доносы, выявить “коллекционеров” практически невозможно. Постоянное усложнение процедуры получения лицензий на покупку, хранение и использование огнестрельного оружия стимулирует развитие подпольного рынка: зачастую проще заплатить штраф, чем тратить много времени и ресурсов на легальное оформление», — отметила Косарева.

Только за первые два месяца 2025 года было зарегистрировано свыше 3 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Ранее сообщалось, что Росгвардия передает охотничьи ружья в войска.