Эксперт рассказала о проблемах в сфере оборота оружия в России

По оценкам Женевского института международных исследований и развития, объем нелегального оружия в два раза превышает количество единиц, о которых государство не имеет информации, рассказала «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
Новые автоматы «Калашников» с короткими очередями проходят испытания в зоне специальной военной операции. Модель АК-12К разработана для ведения быстрых штурмов в ограниченных пространствах.
«Пока такое оружие не обнаруживается в ходе расследований преступлений или через доносы, выявить “коллекционеров” практически невозможно. Постоянное усложнение процедуры получения лицензий на покупку, хранение и использование огнестрельного оружия стимулирует развитие подпольного рынка: зачастую проще заплатить штраф, чем тратить много времени и ресурсов на легальное оформление», — отметила Косарева.
Только за первые два месяца 2025 года было зарегистрировано свыше 3 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
Ранее сообщалось, что Росгвардия передает охотничьи ружья в войска.