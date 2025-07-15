Эксперт рассказала о проблемах в сфере оборота оружия в России

«Пока такое оружие не обнаруживается в ходе расследований преступлений или через доносы, выявить “коллекционеров” практически невозможно. Постоянное усложнение процедуры получения лицензий на покупку, хранение и использование огнестрельного оружия стимулирует развитие подпольного рынка: зачастую проще заплатить штраф, чем тратить много времени и ресурсов на легальное оформление», — отметила Косарева.