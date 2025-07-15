Во Владивостоке завершили расследование убийства 2000 года

По предварительным данным следствия, которые приводит ведомство, в сентябре 2000 года обвиняемые похитили мужчину и его товарища — предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре, чтобы разрешить разногласия в их взаимоотношениях. Фигуранты вывезли двух похищенных в лесной массив пригорода Владивостока, где совершили убийство одного из мужчин. Второго пострадавшего удерживали в помещении на мысе Чуркина, откуда ему удалось сбежать. Опасаясь за свою жизнь, мужчина все эти годы скрывался в другом регионе, добавили в СУСК.