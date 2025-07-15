В Приморье раскрыли 25-летнее убийство благодаря показаниям спасшейся жертвы

Следственные органы Приморского края завершили расследование убийства, совершенного 25 лет назад. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, к уголовной ответственности привлечены двое организаторов и непосредственный исполнитель преступления.
По данным следствия, в сентябре 2000 года злоумышленники похитили двух предпринимателей из Комсомольска-на-Амуре с целью устранения деловых разногласий. Жертв вывезли в лес под Владивостоком, где одного из мужчин убили, а второго удерживали на мысе Чуркина. Потерпевшему удалось бежать, и все эти годы он скрывался в другом регионе, опасаясь за свою жизнь.
Ранее установить причастность подозреваемых не удавалось. Ключевым моментом в раскрытии преступления стало обнаружение в 2024 году выжившего потерпевшего, который дал изобличающие показания. Организаторы были задержаны, а исполнитель в это время уже находился под стражей по другому делу об убийстве иностранцев.
«Благодаря грамотно подобранной тактике работы с ним, мужчина дал изобличающие фигурантов показания, и в сентябре того же года организаторы убийства были задержаны», — рассказали в ведомстве.
Расследование завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ранее сообщалось, что на Камчатке автомобиль с тремя людьми, включая ребенка, упал в реку.