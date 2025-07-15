В Приморье раскрыли 25-летнее убийство благодаря показаниям спасшейся жертвы

По данным следствия, в сентябре 2000 года злоумышленники похитили двух предпринимателей из Комсомольска-на-Амуре с целью устранения деловых разногласий. Жертв вывезли в лес под Владивостоком, где одного из мужчин убили, а второго удерживали на мысе Чуркина. Потерпевшему удалось бежать, и все эти годы он скрывался в другом регионе, опасаясь за свою жизнь.