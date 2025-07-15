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В Приморье раскрыли 25-летнее убийство благодаря показаниям спасшейся жертвы

Следственные органы Приморского края завершили расследование убийства, совершенного 25 лет назад.

Следственные органы Приморского края завершили расследование убийства, совершенного 25 лет назад. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, к уголовной ответственности привлечены двое организаторов и непосредственный исполнитель преступления.

По данным следствия, в сентябре 2000 года злоумышленники похитили двух предпринимателей из Комсомольска-на-Амуре с целью устранения деловых разногласий. Жертв вывезли в лес под Владивостоком, где одного из мужчин убили, а второго удерживали на мысе Чуркина. Потерпевшему удалось бежать, и все эти годы он скрывался в другом регионе, опасаясь за свою жизнь.

Ранее установить причастность подозреваемых не удавалось. Ключевым моментом в раскрытии преступления стало обнаружение в 2024 году выжившего потерпевшего, который дал изобличающие показания. Организаторы были задержаны, а исполнитель в это время уже находился под стражей по другому делу об убийстве иностранцев.

«Благодаря грамотно подобранной тактике работы с ним, мужчина дал изобличающие фигурантов показания, и в сентябре того же года организаторы убийства были задержаны», — рассказали в ведомстве.

Расследование завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что на Камчатке автомобиль с тремя людьми, включая ребенка, упал в реку.