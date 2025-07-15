Детский сад, а также жилые дома получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины по городскому округу Енакиево в Донецкой народной республике, информирует управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений украинской стороны.
Власти утонили, что речь идёт о дронах-камикадзе.
«Населённый пункт Енакиево: атака БПЛА-камикадзе в 20.50: многоквартирные жилые дома по улице Пограничной и Заводской. Населённый пункт Старопетровское (городской округ Енакиево). Детский сад № 1 “Солнышко” по улице Агрономической», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на оставленных Вооружёнными силами Украины позициях в Донецкой народной республике обнаружили кустарную лабораторию по синтезу синильной кислоты, а также схрон с отравляющим веществом хлорпикрином.