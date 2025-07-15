В ДНР беспилотник-камикадзе атаковал детский сад

Детский сад, а также жилые дома получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины по городскому округу Енакиево в Донецкой народной республике, информирует управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений украинской стороны.