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В ДНР беспилотник-камикадзе атаковал детский сад

Кроме того, повреждения получили жилые дома.

Детский сад, а также жилые дома получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины по городскому округу Енакиево в Донецкой народной республике, информирует управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений украинской стороны.

Власти утонили, что речь идёт о дронах-камикадзе.

«Населённый пункт Енакиево: атака БПЛА-камикадзе в 20.50: многоквартирные жилые дома по улице Пограничной и Заводской. Населённый пункт Старопетровское (городской округ Енакиево). Детский сад № 1 “Солнышко” по улице Агрономической», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на оставленных Вооружёнными силами Украины позициях в Донецкой народной республике обнаружили кустарную лабораторию по синтезу синильной кислоты, а также схрон с отравляющим веществом хлорпикрином.