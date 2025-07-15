Трое мужчин в масках напали на машину в Москве и похитили 39 телефонов iPhone 16

Уточняется, что вечером 11 июля трое неизвестных на Mercedes-Benz перекрыли дорогу ехавшему по двору Kia Rio. После этого они напали на водителя машины с газовым баллончиком, избили, украли из багажника сумку, в которой были 39 iPhone 16, и скрылись.