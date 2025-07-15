Трое мужчин в масках напали на машину в Москве и похитили 39 телефонов iPhone 16

Мужчины в масках напали на машину на юге столицы и похитили из багажника 39 iPhone 16 более чем на 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что вечером 11 июля трое неизвестных на Mercedes-Benz перекрыли дорогу ехавшему по двору Kia Rio. После этого они напали на водителя машины с газовым баллончиком, избили, украли из багажника сумку, в которой были 39 iPhone 16, и скрылись.
— Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере», — рассказал собеседник РИА Новости.
Мужчина в Ленинградской области после кражи телефона у прохожего попытался скрыться в одном из местных отделов полиции. Об этом 2 июля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В полицию поступило сообщение о том, что в городе Кудрове к мужчине подошел вооруженный ножом неизвестный. Он, угрожая расправой, отобрал телефон.