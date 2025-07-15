Последний бросок: сибиряк рыбачил на озере, когда произошло страшное

В первой половине июля в окрестностях села Мамоны произошла трагическая случайность — мужчина погиб во время рыбалки. По предварительным данным, мужчина неосторожно задел удочкой линию электропередач, что привело к смертельному удару током. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Этот случай — не первый в Приангарье за последние годы. В 2024 году в Свирске аналогичный инцидент унес жизнь рыбака, а в 2021 году в Ангарске еще один любитель рыбной ловли получил несовместимые с жизнью травмы при контакте удилища с ЛЭП, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Специалисты напоминают, что опасность подстерегает рыбаков не только возле линий электропередач. Выход на воду в одиночку, особенно в темное время суток или в непогоду, передвижение на лодке по незнакомым участкам без спасательного жилета — все это может привести к трагедии.
Спасатели призывают строго соблюдать меры предосторожности: перед рыбалкой обязательно осматривать местность на предмет наличия линий электропередач, избегать потенциально опасных участков и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Эти простые правила могут спасти жизнь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что спасатели продолжают поиски пропавших рыбаков на Байкале.