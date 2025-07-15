Последний бросок: сибиряк рыбачил на озере, когда произошло страшное

— Этот случай — не первый в Приангарье за последние годы. В 2024 году в Свирске аналогичный инцидент унес жизнь рыбака, а в 2021 году в Ангарске еще один любитель рыбной ловли получил несовместимые с жизнью травмы при контакте удилища с ЛЭП, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.