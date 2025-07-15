В США разыскивают вора, похитившего диски с неизданными треками Бейонсе

В Атланте (штат Джорджия) полиция разыскивает вора, похитившего два чемодана с эксклюзивными материалами Бейонсе, включая неизданные музыкальные треки и сценарные планы будущих шоу. Как сообщает ABC, кража произошла из автомобиля, принадлежащего хореографу и танцору певицы.