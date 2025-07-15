Главу Минобороны ФРГ сравнили с известным нацистом за слова о русских

Заявления германских военных все больше напоминают 1940-е годы, сказала Кнайсль.
Министр обороны Германии Борис Писториус использует лексику, напоминающую риторику времен нацистской Германии, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 15 июля в своем Telegram-канале. Поводом для комментария послужили слова Писториуса о готовности немецких военных убивать российских солдат в случае военного конфликта между странами.
«Это тот же Писториус, который хочет сделать немцев боеспособными, или, если использовать его термин kriegstuchtig (“быть готовыми к войне” — прим. URA.RU), впервые употребленный в 2024 году. Раньше это было любимое слово в лексиконе Геббельса», — отметила Кнайсль, комментируя недавние заявления министра обороны ФРГ.
По ее мнению, лексика и риторика немецких военных напоминает ей о начале 1940-х годов. Кнайсль напомнила о случаях обсуждения возможности нанесения «глубокого удара по России» немецкими военными в онлайн-звонках, которые были зафиксированы в феврале 2024 года. Она также отметила, что подобные высказывания теперь звучат и на официальном уровне.
Заявления Бориса Писториуса о готовности немецких военных «убивать российских солдат» прозвучали после того, как ФРГ и другие страны НАТО усилили военное присутствие на восточных границах альянса на фоне конфликта на Украине. В феврале 2024 года в СМИ уже обсуждались утечки разговоров немецких военных о возможных ударах по России, что вызвало резкую реакцию со стороны российских властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что подобная риторика делает Германию «снова опасной».