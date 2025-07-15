Главу Минобороны ФРГ сравнили с известным нацистом за слова о русских

По ее мнению, лексика и риторика немецких военных напоминает ей о начале 1940-х годов. Кнайсль напомнила о случаях обсуждения возможности нанесения «глубокого удара по России» немецкими военными в онлайн-звонках, которые были зафиксированы в феврале 2024 года. Она также отметила, что подобные высказывания теперь звучат и на официальном уровне.